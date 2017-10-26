Появилась информация о боеприпасах, обнаруженных в доме лиц, готовивших теракт на митинге Нацсовета

2017-10-26 13:26 | www.apa.az | 4

C участием прокуроров-криминалистов Отдела криминалистики Абшеронской районной прокуратуры и Генпрокуратуры республики произведен осмотр квартиры в городе Хырдалан, где 25 октября сотрудниками СГБ были проведены оперативно-розыскные мероприятия по обезвреживанию 3 вооруженных членов различных религиозных сект.

Как сообщили АПА в прокуратуре Абшеронского района, в ходе осмотра в квартире обнаружены 1 пистолет «Макарова» с 5 патронами, две ручных гранаты, 7 изготовленных кустарным способом «коктейлей Молотова» в стеклянных бутылках, большое количество воспламенителей, четыре 5-литровых пластиковых емкости с горючей жидкостью, предназначенной для изготовления «коктейля Молотова». Обнаруженные оружие, боеприпасы и другие предметы упакованы в соответствующем порядке и изъяты в качестве улик.

По факту ведется расследование в прокуратуре Абшеронского района.

Отметим, члены группировки, присягнувшей на верность религиозной экстремистской террористической организации, с целью совершения терактов изготовили взрывные и зажигательные устройства, которые было испытаны 22 октября на территории поселка Локбатан. Как было установлено, члены группировки с целью дестабилизации обстановки и нарушения общественно-политического спокойствия в стране запланировали совершить теракт на митинге в Баку 28 октября.



В ходе проведенной 25 октября спецоперации СГБ члены преступной группировки граждане Азербайджана - Алекперов Бахтияр Мамедсадиг оглу, Масимли Анар Мехман оглу (по прозвищу «Абу Юнис») и Гусейнли Джавид Гусейн оглу (по прозвищу «Абу Вакказ») оказав сопротивление при задержании, открыли огонь по представителям правоохранительных органов. Ответным огнем экстремисты были уничтожены.



Отметим, что 28 октября Национальный Совет планирует провести санкционированный митинг на территории Ясамальского района Баку на стадионе «Мэхсул».