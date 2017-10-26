Суд в Пакистане выдал ордер на арест экс-премьера Наваза Шарифа

2017-10-26 11:40 | www.oxu.az | 5

Пакистанский суд по делам о коррупции выдал в четверг ордер на арест бывшего премьера страны Наваза Шарифа, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пакистанский суд по делам о коррупции выдал сегодня ордер на арест бывшего премьер-министра по делу о двух предполагаемых случаях коррупции", - приводит агентство слова адвоката.

Неделей ранее суд предъявил обвинения в подделке договора о доверительном управлении собственностью и представлении недостоверных данных в Верховный суд Шарифу, его дочери Марьям Наваз и ее мужу Мухаммаду Сафдару. Все трое не признали своей вины.

Н.Г.