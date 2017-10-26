МВД о вооруженном инциденте в Гяндже

2017-10-26 13:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В одном из чайных домов в Гяндже произошел спор между жителями города, ранее судимыми Гурбаном Гурбановым и Туралом Алиевым с земляками, также ранее судимыми Эдгаром Насировым и Намигом Керимовым, говорится в сообщении МВД, распространенном в четверг.

Как отмечено в сообщении, Насиров попытался выстрелить в Гурбанова из пистолета, в связи, с чем последний нанес ему ножевое ранение. В ходе инцидента Керимов выстрелил из ружья, но никто не пострадал.

Затем Керимов с целью доставить Насирова в больницу остановил автомобиль VAZ-2106, управляемый сотрудником Кяпязского РОП Аллахверди Мамедовым, который, находясь во внеслужебное время, был в гражданской одежде. Керимов потребовал у сотрудника полиции доставить их в больницу, на что Аллахверди Мамедов сказал, что доставит раненого Насирова в больницу, а Керимова отвезет в Управление полиции. В это время Керимов стал угрожать сотруднику полиции ружьем, и, выйдя из машины, бежал.

Состояние госпитализированного Насирова тяжелое.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками Главного управления полиции Гянджи и городской прокуратуры были обнаружены и изъяты пистолет «Макаров», магазин с патронами и семь патронов. Гурбанов был арестован на погранично-пропускном пункте «Сыныг корпю».

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, осуществляются неотложные следственно-оперативные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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