В Азербайджане стали известны названия потенциально опасных оползневых участков

2017-10-26 14:35 | www.apa.az | 4

Поселки Зых и Масазыр, юго-восточное и восточное крыло Амфитеатра, Баил, территория от 20 участка до Бибиэйбата - потенциально опасные оползневые участки.

Об этом АПА сказал заведующий отделом ландшафтоведения и планирования ландшафта Института географии НАНА Мирнух Исмаилов.

По его словам, несмотря на то, что они неоднократно предупреждали о необходимости проводить на этой территории работы по укреплению склона, до сегодняшнего дня никаких конкретных мер принято не было. Завотделом сказал, что на Бадамдарской дороге все еще существует опасность оползней: «На этой дороге один раз произошел оползень, риск все еще существует. Во время осмотра склонов там были обнаружены глубокие делювиальные отложения. Как только выпадает большое количество осадков, возникает риск оползней».

М.Исмаилов отметил, что дома, расположенные в бакинских поселках Зых и Масазыр, на северном и северо-восточном склонах Гюнешлинского плато, находятся под угрозой оползневого процесса.



По словам завотделом, сегодня 60 процентов горных территорий страны можно считать потенциально оползневыми: «В Азербайджане группа ученых провела исследование степеней риска оползней. Выяснилось, что на юго-восточном склоне Большого Кавказа, в частности, в низкогорных и среднегорных зонах Губинского, Гусарского, Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского районов и в Алтыагадже, участки с высоким риском оползневого процесса составляют более 53,3%. Это очень серьезная цифра. Поэтому проводимые здесь хозяйственные работы в обязательном порядке должны быть согласованы с учеными, соответствующими институтами НАНА.

Одной из опасных оползневых территорий являются участки Талышских гор. Больше всего оползни здесь происходят на близких к дорогам, селам, бассейнам рек участках. На юго-восточном склоне Большого Кавказа территории вокруг бассейнов рек Гирдыманчай, Агсучай, Пирсаатчай, Сумгаитчай, Тугчай, Гилгилчай, Велвеличай, Гудиалчай и в прежние годы, и сегодня были известны как участки с оползневым риском. Проживание рядом с этими бассейнами также опасно. Но кроме домов есть и участки, где люди занимаются посевными работами, животноводством. Оползни представляют опасность и для этих участков».