В Азербайджане начинается добыча еще на двух месторождениях золота

2017-10-26 14:40 | www.apa.az | 5

Компания Anglo Asian Mining может возобновить добычу на месторождении «Гадир» в последнем квартале 2017 года.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил главный исполнительный директор компании Реза Везири. Коснувшись ситуации на месторождении «Ордубад», глава компании сказал, что геологоразведочные работы, которые были не столь дорогостоящими, успешно завершены. «Результаты обнадеживают, подтверждена подземная и наземная минерализация. Кроме того, мы ожидаем восстановления добычи на месторождении «Гедабек» в первом квартале 2018 года», - сказал он.



Компания Anglo-Asian Mining Plc. 13 сентября объявила, что начала добычу золота на месторождении «Угур» на территории Гедабекского района. В период с 1 по 10 сентября среднесуточный объем добычи золота в виде слитков составил 212 унций, что на 116% превышает среднесуточный показатель за прошлый год. После полного запуска месторождения ожидается дальнейший рост суточной добычи. Отметим, что, по окончательным оценкам, минеральные запасы на месторождении «Угур» были рассчитаны в объеме 147 тыс. унций золота и 808 тыс. унций серебра.