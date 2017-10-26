Хикмет Гаджиев дал интервью американским СМИ по поводу Энтони Бурдена

2017-10-26 11:48 | www.oxu.az | 4

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью американскому изданию Buzzfeednews по поводу визита ведущего CNN Энтони Бурдена на оккупированные азербайджанские земли для съемок кулинарной передачи.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Нам жаль, что Энтони Бурден превратился в инструмент пропаганды для оправдания оккупации Арменией азербайджанских земель. Съемки кулинарной передачи на оккупированных территориях являются проявлением неуважения к более миллиону азербайджанских беженцев и переселенцев, насильно изгнанных со своих земель», - сказал спикер МИД.

Н.О.

