“Восточное партнерство” - важный инструмент в отношениях ЕС с партнерами - президент Эстонии

2017-10-26 13:12 | www.trend.az | 4

ТАЛЛИНН /Trend/ - «Восточное партнерство» является чрезвычайно важным инструментом в отношениях ЕС с другими странами-партнерами, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе 4-го бизнес-форума "Восточного партнерства" на тему "Цифровая экономика: инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ", который открылся в Таллинне.

"Мы должны находиться в тесном сотрудничестве со странами "Восточного партнерства" и всегда помнить об этом", - сказала Кальюлайд.

Президент Эстонии отметила, что "Восточное партнерство" является центральным элементом политики партнерства ЕС.

Она добавила, что сами страны "Восточного партнерства" в ответе за развитие своих фундаментальных основ, бизнеса и гражданского общества. “Они отвечают за верховенство закона и экономическую среду”, - сказала Кальюлайд.

Также президент Эстонии сказала, что сегодняшний бизнес-форум - это не только знаковое событие, но и “дорожная карта” в сотрудничестве ЕС со своими партнерами.

4-й бизнес-форум "Восточного партнерства" является традиционным мероприятием саммита "Восточного партнерства" ЕС. Главная цель форума - продвигать трансграничные экономические отношения, прозрачность, новые возможности для бизнеса и сотрудничество между странами ЕС и "Восточного партнерства", уделяя особое внимание малому и среднему бизнесу.

(Автор: Ляман Зейналова)

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