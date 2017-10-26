В ходе операции СГБ в Хырдалане изъяты пистолет, гранаты и коктейли Молотова - прокуратура (версия 2)

2017-10-26 13:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) при участии сотрудников Абшеронской районной прокуратуры и прокуроров-криминалистов Генпрокуратуры провели осмотр квартиры в городе Хырдалан Абшеронского района, где были проведены оперативно-розыскные меры по обезвреживанию трех вооруженных лиц, принадлежащих к различным религиозным течениям, говорится в сообщении Абшеронской районной прокуратуры, распространенном в четверг.

Во время осмотра квартиры в виде вещественных доказательств был изъят пистолет «Макаров» и пять патронов к нему, две ручные гранаты, семь единиц изготовленных кустарным способом коктейлей "Молотова", большое количество запалов к ним, а также четыре пятилитровых пластиковых канистры с воспламеняющейся жидкостью для изготовления коктейлей "Молотова".

Абшеронская районная прокуратура продолжает расследование по данному факту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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