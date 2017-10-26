Президент Казахстана посетит Азербайджан 30 октября (версия 2)

2017-10-26 13:31 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - В понедельник 30 октября 2017 года состоится рабочий визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан, сообщает в четверг официальный сайт президента Казахстана.

В ходе визита планируется участие президента Казахстана в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

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