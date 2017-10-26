В Азербайджане примут новые правила в связи с надгробиями

2017-10-26 12:05 | www.oxu.az | 5

Кабинет министров примет специальное решение относительно надгробий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы заявил, что проект решения Кабмина готов.

«Специалисты провели над ним большую работу. Новые правила не будут распространяться на старые кладбища, а только на те, которые будут заложены после этого».

Согласно новым правилам, будут запрещены роскошные надгробия и прочие излишества.

A.M.

