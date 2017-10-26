Дорожная полиция предупредила высокопоставленных лиц

2017-10-26 12:12 | www.oxu.az | 4

Уже некоторое время пресса пишет о том, что высокопоставленные лица и чиновники не соблюдают правила дорожного движения, не платят штрафы и т.д.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связей с общественными структурами ГУДПБ Вагиф Асадов сказал milli.az, что работа дорожной полиции и применяемые наказания дают положительные результаты:

«По конкретным фактам мы проводим мероприятия в соответствии с законодательством. Если в Кодексе административных правонарушений предусмотрены штрафы в отношении должностного или юридического лица, то однозначно составляется протокол. Штуки вроде «я такой-то, мне ничего не смогут сделать» уже не проходят.

Сегодня на столичных дорогах применяются современные технологии, новые технические средства в арсенале дорожной полиции уже не признают такие вещи, как «дай-дай», «ты знаешь кто я такой», «я позвоню тому-то»».

В.Асадов сказал, что закон равен для всех, вне зависимости от личности, профессии и должности:

«Если я, будучи полковником дорожной полиции, добровольно застраховал свой личный автомобиль, вовремя провожу техосмотр, то делаю это потому, что уважаю законы и не хочу, чтобы меня оштрафовали. Я делаю это не потому, что боюсь кого-то.

Если ты не застраховал свой автомобиль, не осуществил техосмотр, не пристегнул ремень, то автоматически будешь привлечен к ответственности при помощи современных технологий».

A.M.

