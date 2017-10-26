Посол Казахстана в Азербайджане: Открытие БТК - историческое событие

2017-10-26 13:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - это историческое и грандиозное событие, сказал посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на брифинге в Баку в четверг.

"Этому предшествовали 10 лет непрерывной кропотливой работы. БТК - это масштабный проект, который придаст дополнительный мощный импульс развитию транзитно-транспортного взаимодействия не только Азербайджана, Грузии и Турции, но и всех стран, соединяющих Азию и Европу на маршруте "Шелкового пути", - сказал Исабаев.

Он также сообщил, что в церемонии открытия БТК ожидается участие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.