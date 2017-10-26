Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

2017-10-26 12:18 | www.oxu.az | 4

В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, в настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

Э.А.

