Мубариз Гурбанлы рассказал об операции против экстремистов

2017-10-26 12:24 | www.oxu.az | 4

«Проводимые СГБ операции против религиозных экстремистов должны заставить одуматься тех, кто их финансирует».



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.



По его словам, эти круги должны понять, что правоохранительные органы готовы защищать безопасность граждан Азербайджана и государства, общественно-политическую стабильность: «Они сделают все, что в их силах, чтобы не допустить подобного. Мы должны вести решительную борьбу против людей, которые хотят совершить террор в Азербайджане, нарушить стабильность в стране, используя радикальные религиозные группы. Следует подвергнуть их общественному осуждению».



Отметим, 25 октября в Хырдалане СГБ провела операцию и уничтожила 3 боевиков, готовивших теракт в Баку.

A.M.

