В Баку проходит Фестиваль декоративно-прикладного искусства (ФОТО)

2017-10-26 13:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер столичной галерее Art Tower проходит Фестиваль декоративно-прикладного искусства, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan и общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть"). Куратором проекта является Несрин Ширинова.

По словам руководителя НПО Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова, задачи фестиваля – пропаганда и развитие различных видов декоративно-прикладного искусства, выявление талантливых людей, работающих в данной сфере, повышение интереса представителей молодежи к искусству, а также представление общественности работ молодых мастеров.

Вниманию гостей фестиваля представлены различные образцы декоративно-прикладного искусства – батик, гобелен, керамика, витраж, ковровые изделия и другие.

Работа фестиваля направлена на открытие новых имён талантливых мастеров и содействие их творческому росту.

Отметим, что фестиваль декоративно-прикладного искусства в Art Tower объединил на одной площадке ряд талантливых творческих людей, которые делятся опытом друг с другом и представляют широкой публике свои работы.

Фестиваль продлится до 30 октября. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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