Госкомитет: Работа по возвращению азербайджанских детей из Ирака продолжается (версия 2)

2017-10-26 13:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Работа по возвращению азербайджанских детей из Ирака продолжается, сказал в четверг председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Гурбанлы отметил, что, в первую очередь, следует остановиться на вопросе о том, как они были вывезены из страны. «Видите, насколько большие и негативные последствия создают действия радикальных религиозных групп. Одним из этих последствий является то, что тот или иной гражданин Азербайджана, подпадая под влияние радикальных религиозных групп, ведет к трагедии не только себя, но и своих детей, увозя их с собой», - сказал он.

Председатель комитета добавил, что соответствующие государственные структуры занимаются этим вопросом. Он выразил уверенность в том, что находящиеся в Ираке граждане Азербайджана, в особенности женщины и дети, будут привезены в страну, и соответствующие структуры Азербайджана примут необходимые меры по обеспечению их безопасности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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