Посол: «Объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном выросли на 146%»

2017-10-26 14:44 | www.apa.az | 4

«За 9 месяцев текущего года объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном составили 1,5 млн. тонн, что на 146% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев. «По прогнозным оценкам, до 2020 года грузоперевозки по направлению Восток–Запад увеличатся в пять раз. В скором будущем Казахстан и Азербайджан станут транзитным хабом для грузоперевозок между Европой и Азией», - заявил посол.