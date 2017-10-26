Президент Киргизии сменил секретаря Совбеза

2017-10-26 12:36 | www.oxu.az | 4

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении новым секретарем Совбеза Алмазбека Курманалиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Киргизия, об этом сообщила в четверг пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 октября, подписал указ, согласно которому Курманалиев Алмазбек Абдиназарович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе, президент также подписал распоряжение об освобождении Курманалиева от ранее занимаемой должности.

Бывшего секретаря ведомства Жениша Разакова Атамбаев в четверг назначил советником президента республики.

Отметим, что прежде Курманалиев был заместителем секретаря Совбеза.

Н.О.