В Азербайджане ожидается сокращение объема просроченных кредитов - ассоциация

2017-10-26 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) прогнозирует сокращение в стране объема просроченных кредитов, сказал в четверг журналистам глава АБА Закир Нуриев.

Глава ассоциации напомнил, что с начала года объем просроченных кредитов в стране вырос с 1,6 до 1,8 миллиарда долларов, однако, по его словам, такой рост был ожидаемым.

“После двух девальваций в Азербайджане [в феврале и декабре 2015 года] банки были вынуждены реструктурировать большую часть валютных кредитов. Мы понимали, что со временем часть реструктурированных кредитов перейдет в категорию проблемных. Так и произошло, но мы считаем, что в будущем их объем сократится”, - сказал Нуриев.

Глава АБА также затронул слухи о возможности списания проблемных займов населения, которая часто обсуждается после девальваций и, соответственно, роста проблемных кредитов. Нуриев подчеркнул, что долговые отношения между банками и их клиентами формируются на основе письменных договоров, которые не предусматривают возможность списания кредитов.

“Ни в одной стране мира подобной практики нет. Возможности списания проблемных кредитов быть не может”, - добавил глава АБА.

По данным Центрального банка Азербайджана, на первое сентября 2017 года общий объем просроченных кредитов в стране составил 1,8 миллиарда манатов, что на 12,5 процента больше показателя на начало текущего года. До первой девальвации, произошедшей 21 февраля 2015 года, объем просроченных кредитов незначительно превышал один миллиард манатов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.