Азербайджан и Иран обсуждают создание СП по производству сельхозтехники

2017-10-26 14:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран обсуждают создание совместного предприятия по производству сельскохозяйственной техники, сказал в четверг журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, сотрудничество в сфере сельского хозяйства является интересным для обеих стран.

"Мы также ведем переговоры о создании различных совместных предприятий, сотрудничестве в сферах производства семян, пчеловодства, животноводства и в других сферах", - отметил министр.

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