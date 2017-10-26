Посол: «Поездка депутатов в Нагорный Карабах не отражает позицию правительства Мексики»

2017-10-26 15:32 | www.apa.az | 5

«Поездка мексиканских дипломатов на территории Азербайджана, оккупированные вооруженными силами Армении, не отражает официальной позиции правительства Мексики по отношению к нагорно-карабахскому конфликту».

Об этом АПА сказал посол Мексиканских Соединенных Штатов в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес. По его словам, мексиканское правительство узнало о визите уже после того, как он состоялся.

«Мексика выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, который продолжается вот уже на протяжении длительного времени. Позиция мексиканского правительства по данному вопросу предельно ясна. Мы призываем Армению и Азербайджан к разрешению конфликта при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ. Правительство Мексики является сторонником решения этого конфликта в рамках международного права, а также выполнения соответствующих резолюций ООН. Данные резолюции предполагают соблюдение перемирия в зоне конфликта, уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и мы – сторонники этого», - сказал дипломат.

Посол также отметил, что правительство Мексики взяло на контроль ситуацию с поездкой депутатов.

Отметим, депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво и Карлос Эрнандес Миро провели в Ханкенди встречу с «председателем парламента» сепаратистского режима Ашотом Гульяном. В поездке их сопровождал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов. МИД АР заявил, что в связи с незаконным визитом указанных лиц на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана проводится расследование. По данному вопросу даны соответствующие инструкции посольству Азербайджана в Мексике.