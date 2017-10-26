Помощник президента Азербайджана обвинил «Euronews» в игнорировании проблемы беженцев в Азербайджане

2017-10-26 15:34 | www.apa.az | 5

«Несколько дней назад «Euronews» назвал происходящие в Мьянме события «самым большим кризисом беженцев современности» Это очень хорошо и правильно».

Как сообщает АПА, об этом помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, заведующий отделом Новруз Мамедов написал на своей странице в «Facebook».

«Но канал, позиционирующий себя как самый популярный, сбалансированный, нейтральный, независимый и справедливый в Европе ни разу не высказал подобное мнение о кризисе беженцев (более 1 млн. человек), происшедшем в Азербайджане в конце 1980-х начале 90-х годов», - подчеркнул он.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.