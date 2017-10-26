В Казахстане переходят на латинскую графику

2017-10-26 12:42 | www.oxu.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил подготовить указ об утверждении проекта казахского алфавита, основанного на латинской графике, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в четверг на встрече с руководителем президентской администрации Адильбеком Джаксыбековым.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Назарбаев отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита и подчеркнул наличие его поддержки со стороны общества.

"Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике.

Как уточнили в пресс-службе, он акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перевода государственного языка на латиницу.

Н.Г.