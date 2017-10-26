Чем удивят Кямран Гасанли и Кенуль Керимова на Bollywood Night (ВИДЕО)

2017-10-26 14:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Кямран Гасанли и Кенуль Керимова примут участие в грандиозном празднике Bollywood Night, приуроченного 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и 70-летию независимости Индии, сообщает Trend Life.

Bollywood Night с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады организован Full House Entertainment (руководитель - Диа Соун Кхе) при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (президент - Соби Т.Абрахам). Концерт пройдет в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00.

Кямран Гасанли и Кенуль Керимова представят на вечере композицию "Dhadkane Lage dil ki" из известного индийского фильма "Цветок в пыли", который был снят в 1959 году. Кстати, на эту композицию Кямран Гасанли и Кенуль Керимова несколько лет назад сняли клип, который стал очень популярным.

"Для меня индийские фильмы, которые и по сей день смотрю с большим удовольствием, это, прежде всего, ностальгия по детству. Красочные картины, в которых добро всегда побеждает зло, музыка и танцы - всегда привносили в нашу жизнь праздник. Несмотря на то, что сюжеты их просты и незамысловаты, они таят в себе романтизм и душевность, показывают возможность изменения окружающего мира в лучшую сторону", - сказала Trend Life Кенуль Керимова.

"Во дворе, где я жил, мои ровесники предпочитали фильмы Голливуда и западную музыку, а старшее поколение - картины Болливуда и индийские песни. У каждого были свои предпочтения, в том числе и у меня. Древнейшая культура, мудрая философия, изумительные по красоте храмы, приветливый народ и красивые обычаи, это все Индия. Фильмы этой страны являются самобытным направлением - это всегда душевные любовные истории, неподражаемые танцевальные и музыкальные постановки, в них раскрываются темы, которые были и будут актуальными во все времена", - сказал Trend Life Кямран Гасанли.



Напомним, что Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев. В концертной программе также примут участие певцы Джейхун Бакинский, Фарид Гасанов и юная исполнительница Нурай. Ведущие вечера - Нармина Агаси и Самир Байрамлы. Все азербайджанские артисты будут выступать в национальных костюмах Индии и представят известные композиции этой сказочной страны. Выступления будут сопровождаться ярким шоу и танцами группы "Супер танцор". Художник-постановщик индийских танцев - Этибар Гулиев.

На вечере будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран, в частности, коллекция заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой с национальными и индийскими мотивами. Руководитель Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз принимает участие в подготовке и организации дефиле.

Кульминацией вечера станет выступление звезды индийской эстрады Алиши Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60. Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295.

Страница мероприятия https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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