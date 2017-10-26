Шахин Мустафаев: Азербайджан и Иран могут наладить производство автобусов

2017-10-26 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На совместном азербайджано-иранском автомобильном заводе может быть налажено производство автобусов, сказал в четверг журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, этот вопрос обсуждался на встрече с иранской делегацией во главе с министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасианом.

"Мы приступили к первоначальным переговорам по данному вопросу. На первом этапе, на заводе будет налажено производство автомобилей, но в будущем мы не исключаем совместного производства автобусов", - отметил министр.

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