На территории Бакинского порта открылась спортивная площадка FİTZONA – ФОТО

2017-10-26 12:50 | www.oxu.az | 4
В Основном грузовом терминале ЗАО «Бакинский международный морской порт» состоялась церемония открытия спортивной площадки FİTZONA, открытой в рамках программы корпоративной социальной ответственности совместно с компанией IVY GROUP.
Как передает Oxu.Az, цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, спорта и солидарности.
Популярный во всем мире проект спортивной площадки FİTZONA, подразумевающий тренировки на открытом возрасте, впервые на Южном Кавказе реализован в Азербайджане. Основная цель – приобщение молодежи к здоровому образу жизни, общественной деятельности, патриотизму.