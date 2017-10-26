На территории Бакинского порта открылась спортивная площадка FİTZONA – ФОТО

2017-10-26 12:50 | www.oxu.az | 4

В Основном грузовом терминале ЗАО «Бакинский международный морской порт» состоялась церемония открытия спортивной площадки FİTZONA, открытой в рамках программы корпоративной социальной ответственности совместно с компанией IVY GROUP.

Как передает Oxu.Az, цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, спорта и солидарности.

Популярный во всем мире проект спортивной площадки FİTZONA, подразумевающий тренировки на открытом возрасте, впервые на Южном Кавказе реализован в Азербайджане. Основная цель – приобщение молодежи к здоровому образу жизни, общественной деятельности, патриотизму.

Э.А.

