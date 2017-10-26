МИД РФ передал США ноту протеста из-за ситуации с архивами генконсульства в Сан-Франциско

2017-10-26 14:36 | www.trend.az | 4

Российская сторона вручила посольству США в Москве ноту протеста в связи с ситуацией с вывозом архивов генконсульства РФ в Сан-Франциско. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Естественно, на все эти действия была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне, - сказала дипломат. - Подобные действия американцев явно нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США от 1 июня 1964 года, статья 17: "Консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения".

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