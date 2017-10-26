Минюст Азербайджана: Учреждение банковского омбудсмена позволит наладить доверие между банками и их клиентами (версия 2)

2017-10-26 14:36 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Учреждение банковского омбудсмена является очень важным для установления доверительных отношений между банками и их клиентами.

Об этом сказал в четверг начальник Управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Азербайджана Фаиг Гурбанов на открытом заседании Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

По его словам, эффективность работы банковского омбудсмена предопределит то, каким будет развитие банковской сферы Азербайджана.

“В новых условиях развития рыночных отношений, формирования соответствующих финансовых систем роль банков и взаимоотношений граждан с банками, а также в развитии благоприятной финансовой среды во многом зависит от уровня коммуникабельности, который будет достигнут в отношениях в этой сфере. Работа банковского омбудсмена в этом плане является очень важной”, - сказал Гурбанов.

Банковский омбудсмен в Азербайджане приступил к деятельности в сентябре 2017 года.

Сегодня в Баку проходит заседание банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Участники мероприятия обсуждают опыт разных стран по созданию и работе институтов банковских омбудсменов, актуальные проблемы этой сферы и другие вопросы. В работе конференции принимают участие представители банковских секторов СНГ, Грузии, Молдовы, Черногории, Сербии и других стран.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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