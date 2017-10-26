Министр: «Азербайджан и Иран планируют создать совместные предприятия»

2017-10-26 15:35 | www.apa.az | 4

Азербайджан и Иран планируют создать совместные предприятия по производству сельскохозяйственной техники.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев после встречи с министром экономики и финансов Ирана Масудом Карабасианом.

Ш.Мустафаев отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился на 70%. «По итогам же 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 33%».

Ш.Мустафаев добавил, что Азербайджан и Иран ведут обсуждения по созданию совместных предприятий: «Мы работаем над созданием совместных предприятий по производству сельхозтехники и автобусов. В будущем будет осуществляться совместное строительство участка Решт-Астара железной дороги между Ираном и Азербайджаном», - сказал министр.