Кыргызстан постепенно превращается в транзитную страну — Атамбаев

2017-10-26 14:43 | www.trend.az | 4

Руководитель аппарата президента КР Алмазбек Усенов сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства КР, которое состоялось в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, и зачитал поздравление президента Алмазбека Атамбаева, передает КНИА «Кабар».

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в поздравлении главы государства говорится:

«Уважаемые работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики!

В условиях высокогорья и ввиду труднодоступности регионов страны автомобильный транспорт является основным видом транспорта в Кыргызстане. 95 процентов грузовых и 97 процентов пассажирских перевозок в стране осуществляется автомобильным транспортом. Отрасль была и остается важнейшим фактором устойчивого социально-экономического развития.

Эффективная деятельность всей транспортной системы государства напрямую зависит от состояния автомобильных дорог. Поэтому реконструкция и строительство дорог в последние годы стало стратегически важной задачей, одной из составляющих экономического возрождения республики.

Мы постепенно превращаемся в транзитную страну и по оценке экспертов, Кыргызстан, расположенный в самом сердце Центральноазиатского региона, в перспективе может стать одним из деятельных участников международных транзитных отношений. Так, строительство альтернативной автодороги Север-Юг обеспечит сквозной транзит по маршруту Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан. Завершение строительства «Иссык-Кульского транспортного кольца» в конечном итоге позволит выйти к магистрали «Западный Китай-Западная Европа». Продолжается улучшение транспортных коридоров Бишкек-Ош, Ош-Баткен-Исфана-Кайрагач, который является продолжением еще одного важнейшего транспортного коридора Ош-Сарыташ-Иркештам.

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