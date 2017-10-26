Магистральный оператор Азербайджана ограничил подачу IP-трафика трем провайдерам

2017-10-26 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Магистральный оператор Азербайджана - компания Delta Telecom - ограничил подачу IP-трафика трем провайдерам, сказали Trend в четверг в компании.

Речь идет о поставщиках интернет услуг Qlobal Netvorks, CNCAZ и DataPlus, которые задолжали Delta Telecom свыше трех миллионов манатов, что и стало причиной ограничения подачи интернет-трафика в сети данных провайдеров.

"В ближайшие дни подача трафика в сети этих операторов может быть полностью приостановлена", - сказали в компании.

Что касается снижения качества интернета в целом по стране, то, как сказали в компании, причина заключается в том, что провайдеры наращивая свою абонентскую базу, не увеличивают объемы приобретаемого интернет-трафика, что приводит к загруженности сетей.

На сегодня общий объем трафика, импортируемого в страну по сети Delta Telecom, достигает 600 гигабит, в то время как объем потребляемого интернет провайдерами IP трафика не достигает и 200 Гб.

Как сказали ранее в компании Delta Telecom, поставщики интернет-услуг должны нести ответственность за качество услуг, оказываемых ими конечным потребителям.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.