Талыб Тале в отцовском доме – ВИДЕО

2017-10-26 13:15 | www.oxu.az | 4

Вчера состоялся финальный вечер реалити-шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, новость о победе певца Талыба Тале подтвердилась. Ведущий проекта Мурад Дадашов официально объявил о победе Талыба Тале.

Распространился сюжет последних минут борьбы на шоу. Певица Хатун Алиева убирает руку с автомобиля и говорит, что ее сопернику он нужнее:

«Считаю, что ты больше меня нуждаешься в автомобиле. Поезжай на этом автомобиле к отцу. Теперь, когда у тебя есть автомобиль, женись! Я ухожу, всего тебе хорошего».

Затем Т.Тале вручили ключи от автомобиля.

По завершении шоу знаменитости поздравили победителя в соцсетях. Певец Аликрам Байрамов даже пришел в гости к Талыбу и поделился сделанным видео в Instaqram. На видео Талыб разговаривает с отцом, делится с ним радостью.

А.М.

