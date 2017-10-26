Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2017-10-26 13:15 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 27 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Утром местами слабый туман и изморось. Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-восточный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 16-19, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном утром и вечером местами ожидаются грозы, дожди и туман. Западный ветер в некоторых местах усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 18-23, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

A.M.