Европейский инвестиционный банк примет решение о финансировании TAP и TANAP (версия 2)

2017-10-26 14:50 | www.trend.az | 4

ТАЛЛИНН /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) надеется в скором времени принять решение касательно финансирования проектов Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. Об этом Trend сообщил в четверг вице-президент ЕИБ Вазил Худак в ходе 4-го бизнес-форума "Восточного партнерства" на тему “Цифровая экономика: инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ”.

“Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы являются, безусловно, важными проектами для Европы, а также для Азербайджана и евразийского пространства. ЕИБ - один из потенциальных финансовых партнеров в этих проектах. Наша позиция связана с позицией ЕС в отношении не только Азербайджана, но и Турции и других стран, которые являются частью этих проектов. Мы обсуждаем и координируем этот вопрос также с Европейской комиссией, и решение будет принято довольно скоро”, - сказал Худак.

Вице-президент ЕИБ отметил, что сроки принятия решений зависят не только от банка, но и от координации с Европейской комиссией и государствами-членами.

“Очень сложно назвать точное время, но мы постараемся сделать это как можно скорее. Слишком рано говорить о точном объеме финансирования”, - сказал Худак.

(Автор: Ляман Зейналова)

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