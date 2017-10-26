Делегация Азербайджана примет участие в министерской встрече CAREC

2017-10-26 14:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация, возглавляемая заместителем министра экономики Ниязи Сафаровым, примет участие в министерской встрече программы Центрально-азиатского Экономического Сотрудничества (CAREC), которая пройдет 27 октября в городе Душанбе.

Об этом говорится в сообщении бакинского представительства Азиатского банка развития (АБР), распространенном в четверг.

"В рамках министерской встречи планируется принятие новой стратегии CAREC 2030, которая расширить мандат программы и заложит основы для будущего роста. На встрече ожидается участие президента АБР Такехико Накао", - говорится в сообщении.

Программа CAREC, основанная в 1997 году, представляет собой партнерство 10 стран - Азербайджана, Афганистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также шести многосторонних институтов: АБР, ЕБРР, МВФ, ИБР, ПРООН и ВБ.

После присоединения в 2002 году к программе CAREC Азербайджан инвестировал около трех миллиардов долларов в проекты программы. На проведение работ по развитию транспортного коридора в рамках CAREC Азербайджанское государство выделило около шести миллиардов долларов. Реконструкция Азербайджаном автомагистрали "Восток-Запад" в рамках программы CAREC превратила страну в более эффективный коридор между Каспийским и Черным морями, что способствовало продвижению торговли между Европой и Азией.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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