Криминальная разборка в Гяндже – ПОДРОБНОСТИ

2017-10-26 13:17 | www.oxu.az | 3

Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало заявление о вооруженном инциденте в Гяндже.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в сообщении говорится, что 25 октября в районе 22:00 в одном из чайных домов Гянджи произошел конфликт между ранее судимым Гурбаном Гурбановым и Туралом Алиевым и их земляками, ранее судимыми Эдгаром Насировым и Намигом Керимовым. Когда Э. Насиров хотел выстрелить из пистолета в Г. Гурбанова, последний ранил его ножом, также Н. Керимов открыл огонь из ружья, никто не пострадал.

Позже Н. Керимов покинул чайный дом под предлогом отвезти Э. Насирова в больницу, он остановил автомобиль марки «ВАЗ-2106», управляемый сотрудником Кяпязского районного управления полиции, и потребовал, чтобы тот отвез их в больницу. Полицейский заявил, что доставит раненого в больницу, а самого Н. Керимова в управление полиции. В этот момент Н. Керимов угрожал ему ружьем и, выйдя из машины, сбежал.

Госпитализированный Э. Насиров находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники Управления полиции города Гянджи и городской прокуратурой провели осмотр места происшествия и обнаружили 1 пистолет "Макарова", 1 обойму и 7 патронов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Г. Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте «Сыныг Кёрпу».

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, принимаются неотложные оперативно-следственные меры.

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11:29

В Гяндже произошла перестрелка между влиятельными лицами преступного мира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент случился в чайном доме «Мираж» в Кяпязском районе.

Так, между 27-летним Гурбаном Гурбанoвым, 27-летним Туралом Алиевым, 30-летним Эдгаром Насировым и 39-летним Намигом Каримовым произошел вооруженный инцидент. После инцидента Гурбан Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте «Сыныг Кёрпю», при попытке убежать из страны. Эдгар Насиров был госпитализирован с ранениями.

Поиск других участников вооруженного инцидента продолжается.

Э.А.

