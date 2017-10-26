Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – участники проекта "HackUPC" в Барселоне (ФОТО)

2017-10-26 14:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», приняли участие в проекте «HackUPC», который прошел в Политехническом Университете Каталонии, расположенном в Барселоне, сообщает в четверг БВШН.

Мероприятие собрало около 700 креативных и творчески мыслящих представителей студенческой молодежи со всего мира, интересующихся современными информационными технологиями (ИТ). Команды, принимавшие участие в проекте, демонстрировали разработанные ими компьютерные программы и игры, а также робототехнику.

Пятикурсники Керим Керимов и Шамиль Омаров и третьекурсник Хаджалы Байрамов, представлявшие БВШН и Азербайджан в Барселоне, вместе с другими участниками проекта знакомились с последними достижениями в области ИТ и делились созданными ими компьютерными разработками. Главной частью проекта стал длившийся 36 часов конкурс, в котором соревнующиеся команды готовили и представляли разработки по избранной теме. Студенты Высшей школы приняли участие в состязании на тему «Прочтение рукописей при помощи компьютерных технологий и их использование». Работа азербайджанских студентов вызвала большой интерес организаторов проекта, а команда БВШН заняла второе место среди девяти команд, участвовавших в конкурсе на эту тему.

Искренне поздравляем будущих инженеров, достойно представивших Бакинскую Высшую школу нефти и Азербайджан за рубежом, и желаем им дальнейших успехов.

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