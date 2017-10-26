Вюсал Гасымлы: Азербайджан - альтернативный источник для обеспечения энергобезопасности ЕС (Версия 2)

2017-10-26 15:04 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:43)

ТАЛЛИНН /Trend/ - Азербайджан является альтернативным источником для обеспечения энергетической безопасности Европейского союза (ЕС), сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы, выступая в четверг от имени азербайджанской делегации на панельных дискуссиях, проведенных в рамках проходящего в Таллинне четвертого бизнес-форума "Восточного партнерства" на тему "Цифровая экономика: инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ".

По словам исполнительного директора, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером ЕС на Южном Кавказе.

“Азербайджан перешел на новую экономическую модель. Мы приступили к реализации повестки наших экономических реформ и первым направлением, в котором мы начали работу, являются, конечно же, институциональные реформы. В течение последних лет в стране были созданы несколько структур, таких как Палата надзора над финансовыми рынками, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, и другие, которые призваны ускорить экономические реформы в Азербайджане”, - сказал Гасымлы.

Вторым направлением, продолжил он, является улучшение бизнес-среды. “За последний год в Азербайджане внесено свыше 200 поправок в Налоговый и Таможенный кодексы. Благодаря нашим усилиям в этой сфере Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума, заняв 35-ю позицию из 140 мест. Согласно этому рейтингу, Азербайджан является лучшей страной СНГ [по конкурентоспособности]”, - отметил исполнительный директор.

Как отметил Гасымлы, третьим направлением являются бизнес-инициативы, а четвертым - стратегические дорожные карты.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.