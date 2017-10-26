Объем добычи газа на месторождении Абшерон в 2020-2023 годы может составить 5 млрд. кубометров

2017-10-26 16:25 | www.apa.az | 4

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с вице-президентом группы компаний Total по Южной Европе и Каспийскому региону Бернардом Клементом (Bernard Clement).

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, в ходе встречи П.Шахбазов высоко оценил роль Total в реализации газового потенциала Азербайджана. Он выразил надежу на то, что за счет современной буровой установки и опыта в разведочных и буровых операциях французская компания ускорит работы по разработке месторождения Абшерон и начнет добычу первого газа в планируемые сроки. Министр подчеркнул, что месторождение Абшерон, обладающее большими запасами газа, сыграет большую роль в обеспечении внутреннего спроса на «голубое топливо» и на достижение стратегических целей по его экспорту.

Б.Клемент, в свою очередь, подчеркнул, что в рамках второй фазы разработки месторождения Абшерон, которая охватит период с 2020 по 2023 годы, ежегодный объем добычи газа с данной площади составит 5 млрд. кубометров.

Стороны также обсудили возможное участие компании Total в разработке морского блока, включающего месторождение Умид и перспективную структуру Умид-Бабек.