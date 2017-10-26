Появилась информация о боеприпасах, предназначенных для теракта на митинге Нацсовета

2017-10-26 13:35 | www.oxu.az | 4

При участии прокуроров-криминалистов Отдела криминалистики Абшеронской районной прокуратуры и Генпрокуратуры республики произведен осмотр квартиры в городе Хырдалан, где 25 октября сотрудниками СГБ были проведены оперативно-розыскные мероприятия по ликвидации 3 вооруженных лиц, принадлежащих к различным религиозным течениям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

В ходе осмотра в квартире обнаружены 1 пистолет «Макарова» с 5 патронами, две ручные гранаты в готовом для подрыва состоянии, 7 изготовленных кустарным способом «коктейлей Молотова» в стеклянных бутылках, большое количество приспособлений, предназначенных для поджога данного взрывчатого вещества, четыре 5-литровых пластиковых емкостей с воспламеняющейся жидкостью, предназначенной для изготовления «коктейля Молотова». Обнаруженное оружие, боеприпасы и другие предметы упакованы в соответствующем порядке и изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту ведется расследование в прокуратуре Абшеронского района.

Отметим, участники группировки, принявшие присягу религиозной экстремистской террористической ораганизации, с целью совершения терактов изготовили взрывное и зажигательное устройство, которое было испытано 22 октября на территории поселка Лекбатан. Как было установлено, члены группировки с целью дестабилизации и нарушения общественно-политического порядка в стране запланировали совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября.

В ходе проведенной 25 октября спецоперации СГБ члены преступной группировки, граждане Азербайджана - Алекперов Бахтияр Мамедсадиг оглу, Масимли Анар Мехман оглу (по прозвищу «Абу Юнис») и Гусейнли Джавид Гусейн оглу (по прозвищу «Абу Вакказ») оказав сопротивление, открыли огонь по представителям правоохранительных органов. Ответным огнем экстремисты были уничтожены.

Отметим, что 28 октября Национальный Совет проведет санкционированный митинг на территории Ясамальского района Баку на стадионе «Махсул».