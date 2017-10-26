Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию

2017-10-26 13:45 | www.oxu.az | 3

В январе-августе этого года из Азербайджана в Турцию экспортировано 4 273,850 млн кубометров природного газа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В августе этого года из Азербайджана в Турцию экспортировано 337,48 млн кубометров природного газа. На долю Азербайджана приходятся 8,4% импорта газа Турции.

В 2016 году Азербайджан экспортировал в Турцию 6 млрд 479,87 млн кубометров газа.

A.M.