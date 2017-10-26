Завтра в Баку будет ветрено, местами слабый туман

2017-10-26 15:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, морось. Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 16-19, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана утром и вечером местами ожидаются грозовые дожди, туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 7-12, днем 18-23, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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