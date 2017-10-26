Президент Азиатского банка развития (АБР) посетил Таджикистан

2017-10-26 15:11 | www.trend.az | 3

Президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао сегодня встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном для обсуждения путей дальнейшего углубления почти 20-летнего партнерства со страной, передает НИАТ «Ховар».

В ходе трёхдневного визита Такехико Накао также встретился с первым заместителем Премьер-министра РТ Давлатали Саидом и Министром экономического развития и торговли и альтернативным управляющим АБР Неъматулло Хикматуллозода.

Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи на сумму свыше 1,5 миллиардов долларов в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

Президент Азиатского банка развития подтвердил поддержку АБР целей развития страны и поздравил Правительство с председательством в Центрально-азиатском региональном экономическом сотрудничестве (ЦАРЭС). На этой неделе в Душанбе будет проходить 16-я Конференция министров ЦАРЭС.

«АБР ценит наши глубокие и прочные связи с Таджикистаном и будет продолжать поддерживать приоритеты развития страны. АБР планирует предоставить Таджикистану более 280 миллионов долларов в период с 2018 по 2020 годы для оказания содействия в реформировании и развитии инфраструктуры энергетического сектора, улучшении управления водными ресурсами и рисками стихийных бедствий, развитии здравоохранения и образования, а также восстановлении ключевых транспортных коридоров», — отметил Накао.

Он высоко оценил прогресс, достигнутый Таджикистаном в реализации проектов АБР, которые помогают стране улучшить транспортную связь и энергоснабжение, и выразил признательность за активную сопричастность Правительства к проектам АБР. «Таджикистан является одним из лучших исполнителей среди стран-членов АБР в сфере эффективной реализации проектов», — сказал Накао.

АБР является крупнейшим многосторонним партнёром по объему кредитования в Таджикистане.

Экономические показатели Таджикистана остаются стабильными, несмотря на сложную внешнюю среду, характеризующуюся нестабильностью цен на ключевые сырьевые товары. АБР недавно пересмотрел свой прогноз роста для страны в сторону повышения до 5% в 2017 году. «Среднесрочные экономические перспективы Таджикистана благоприятны, учитывая богатые природные ресурсы, развитие инфраструктуры и усилие Правительства по проведению реформ, нацеленных на расширение роли частного сектора в экономике», — отметил Накао.

В ходе визита Накао совместно с Главой государства Эмомали Рахмоном принял участие в церемонии начала строительных работ по проекту восстановления дороги «Душанбе — Курган-Тюбе», первая фаза которого была профинансирована АБР на сумму 65 миллионов долларов. Данная стратегически важная дорога соединяет север и юг страны, отличается интенсивной грузонапряжённостью и является частью коридоров ЦАРЭС 2, 5 и 6. Проект позволит расширить дорогу с двух до четырех полос движения, улучшить состояние поверхности и обеспечить безопасность дорожного движения, включая дорожные знаки, освещение, пешеходные переходы и автобусные остановки. В ходе проекта также будут внедряться экологически чистые энергетические технологии — солнечное уличное освещение и солнечные системы

резервного питания — для повышения надежности и эффективности энергоснабжения.

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