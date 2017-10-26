Повышение цен на проезд в автобусах не стоит на повестке

2017-10-26 16:30 | www.apa.az | 4

Бакинское транспортное агентство (БТА) прокомментировало сообщения ряда СМИ относительно планов повышения цен на проезд в автобусах, функционирующих на территории города Баку.

Как сообщили АПА-Экономикс в БТА, данная информация необоснованна и не соответствует действительности. «Цены на проезд в общественном транспорте регулируются Тарифным советом. БТА являющийся государственным органом, осуществляющим постоянный контроль в сфере пассажироперевозок, не обращалось в Тарифный совет относительно повышения цен и на данный момент этот вопрос на повестке дня не стоит».