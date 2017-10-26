В Париже будет проведен семинар ПАСЕ

2017-10-26 17:04 | www.apa.az | 4

27 октября в Париже будет проведен парламентский семинар Подкомитета по Европейской социальной хартии ПАСЕ.



Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, в мероприятии примут участие депутаты парламента – председатель подкомитета ПАСЕ по Европейской социальной хартии Севиндж Фаталиева, председатель Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли и Ильхам Мамедов.

На парламентском семинаре «Равноправие работы, обучения и шансов гарантирует интеграцию и все виды деятельности» будет проведен обмен мнениями вокруг «Требований в рабочей жизни и роли правительства, членов парламента в согласовании социальных прав», «Равноправия шансов для мигрантов, лиц с ограниченными физическими возможностями и нацменьшинств в сфере адаптации к социальной жизни в Европе».

Визит завершится 29 октября.