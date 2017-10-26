В Баку задержан молодой человек, соблазнивший замужнюю женщину

2017-10-26 13:55 | www.oxu.az | 7

Очередного виртуального ловеласа-шантажиста задержали оперативники Управления полиции Ясамальского района в результате проведенных розыскных мероприятий. Задержан мужчина, который склонил женщину сделать фотографии интимного характера, а затем этими же снимками шантажировал ее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sputnik.az, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 24 октября в полицию обратилась Рахиля Салимова, 1975 года рождения (имя изменено по этическим соображениям). Женщина показала, что познакомилась в социальной сети с молодым человеком по имени Эльман. В начале октября этого года мужчина стал шантажировать ее тем, что покажет интимные фото, которые женщина сделала специально для него, членам ее семьи, если Салимова не заплатит. По словам жалобщицы, она несколько раз передавала ему деньги в размере 500 манатов.

Очень скоро оперативники вышли на след виртуального вымогателя и задержали его. Им оказался 26-летний Эльман Баширов. В отношении молодого соблазнителя женщин возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса АР. Выясняется причастность Баширова к другим аналогичным преступлениям.

В полиции Sputnik сообщили, что это довольно распространенное за последнее время преступление. Причем шантажируют таким образом не только женщин, но и мужчин. Но чаще всего жертвами становятся женщины, которые по своей наивности полагают, что мужчина просит сфотографироваться обнаженной только для того, чтобы полюбоваться ее красивыми формами.

A.M.