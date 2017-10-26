Двое армянских военнослужащих арестованы за продажу боеприпасов

2017-10-26 14:05 | www.oxu.az | 4

В армянской армии двое военнослужащих арестованы за попытку продажи боеприпасов. Один из арестованных Карен Нуриджанян, проходящий службу в направлении оккупированного Ходжавендского района Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, Нуриджанян был арестован во время продажи украденных из воинской части боеприпасов местным жителям, занимающимся охотой.

В показаниях привлеченного к уголовной ответственности Нуриджаняна говорится, что он сделал это по поручению офицеров.

Стало также известно, что арестован еще один армянский военнослужащий, который, находясь на боевом посту, пытался продать украденные ручные гранаты. В настоящее время Следственным управлением минобороны Армении расследуется причастность этого военнослужащего, имя которого не разглашается, к другим кражам.

A.M.