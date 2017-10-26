Ужин в бакинском ресторане в окружении красочных произведений искусств (ФОТО)

2017-10-26 18:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Ужин в бакинском ресторане в окружении красочных произведений искусств, теплая обстановка и приятная беседа в окружении друзей – таким запомнился этот вечер, сообщает Trend Life.

В феврале этого года в Музейном центре прошла первая персональная выставка молодой талантливой художницы Милены Набиевой "Minabi - Узоры Мироздания", которая вызвала большой интерес поклонников искусства. На этот раз Милена решила представить свои работы в уютной обстановке ресторана и под приятную классическую музыку, гостям были представлены изысканные блюда.

"Minabi - Узоры Мироздания" – это яркая палитра, представляющая личностное ощущение окружающего автора. Причём, выражается она не только в картинах, но и в мебели, росписи на посуде, текстиле и создании аксессуаров. Авторская мебель – это видение художницы бытового пространства с точки восприятия через цвет и форму, как часть создания индивидуальности дома. Картины и прикладные работы – это расширение ощущения окружающего пространства в роли пазлов, что добавляют в повседневную жизнь разнообразие чувств и восприятия.

Подобное разнообразие и создало то самое мироздание художницы, которым она решила поделиться. По словам художницы, ей хочется придать краскам ещё большую яркость не только в цвете, но и привнести в них искристость хрустальной россыпи бликов. Сочетание красок в работах художницы – это торжество любви и жизни, яркое проявление солнечных красок, что свойственны характеру автора.

Стараясь передать кружевную канву изображения, художница часто использует контурную технику, которая сложна, требует внимания и терпения. Для Милены работа в этой технике подобна погружению в мир, где грани реальности стираются, уступая место атмосфере духовного полёта. Часто вдохновение художница черпает в людях. В тех, общение с которыми обогащает её саму. Ведь аура таких людей, по утверждению Милены, – и есть узоры, зависящие лишь от того, каким человек является по своей сути.

(Автор: Вугар Иманов)

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