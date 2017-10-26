Задержан один из сбежавших заключенных

2017-10-26 17:30 | www.apa.az | 5

В Ширване задержан Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) - один из заключенных, сбежавших 23 октября из спецвагона во время планового этапирования железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку. Гражданин Азербайджанской Республики, азербайджанец по национальности Агами является уроженцем Ширвана, имеет среднее образование, ранее судим не был. Он обвиняется по статьям 120.2.2 и 228.1 УК АР

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы, он помещен в следственный изолятор, ведется расследование.

В настоящее время принимаются меры по поимке другого беглеца – Этибара Алекпер оглу Мамедова.