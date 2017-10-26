На северо-западе Ирана уничтожили террористов

2017-10-26 14:10 | www.oxu.az | 3

Корпус стражей исламской революции объявил, что ликвидировал террористическую группировку на северо-западе Ирана, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ИРНА.

В заявлении говорится, что КСИР действует вместе с другими вооружёнными силами и полностью готов защищать Иран от врагов и будет решительно реагировать на любые попытки создать в Иране угрозу безопасности.

В заявлении, которое было опубликовано сегодня, КСИР написал, что террористическая группировка, поддерживаемая глобальными высокомерными державами, вторглась в Чалдоран – северо-западную часть Ирана возле турецкой границы в среду вечером и убила двух местных жителей.

В заявлении говорится, что силы КСИР преследовали и полностью уничтожили террористов, 4 террориста были убиты, а оружие, боеприпасы и оборудование для коммуникаций было конфисковано.

Н.Г.